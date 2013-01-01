Квартира в новостройке 2BR | Creek Waters | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 80%
- На передачу – 10%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1492 кв.
- Прогулка в шкафчике
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- Оборудованный тренажерный зал
- Уличная столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая, Велоспорт и Бег
- Спортивные сооружения
- Теннис и Баскетбольный корт
- Общественный зал
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Полностью закрытое сообщество
- Просторные домики
- Многоцелевой зал
- Splash Pads
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284