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Квартира в новостройке 1BR | Creek Waters | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 400,000
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Квартира в новостройке 1BR | Creek Waters | Emaar
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar.

Ключевые хайлигты;

  • Знаменитая башня в современном архитектурном стиле
  • Доступ к пляжам и набережной ручья, в розницу у порога
  • Потрясающий подиум в курортном стиле с широким спектром мероприятий
  • Передовые удобства мирового класса: развлечения, здоровье и удовольствия

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 950 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Creek Waters | Emaar

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Erin | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Sunrise Bay Tower 1, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2716 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Совершенно новый

Комната для горничных

Прачечная

Окна от пола до потолка

Большой балкон

2 Крытая парковка 

Полностью оборудованная кухня

Частный доступ к пляжу

 

О районе

 

Архитектура в стиле Майами-Бич 

Частный закрытый остров

Предстоящий Молл

2 парка соседства

1,5 км Pristine Private Beach

13 000 кв.м. Розничный торговый центр

85 000 кв.м. гостиничных площадей

25 000 кв.м. Удобства

Возвращайтесь домой на самый эксклюзивный остров Дубая. EMAAR BEACHFRONT расположен в новом морском центре ОАЭ, гавани Дубая. Это тщательно спланированная гавань на набережной. Уникальное сочетание космополитической жизни, отличного расположения и роскошного морского образа жизни

Сладкая жизнь начинается с тропического бриза. И с прямым доступом к Дубай Марина и быстрым соединением с Шейх Заид Роуд, просыпаться от успокаивающих звуков волн; плыть в открытый горизонт; или окунитесь в открытое море. На пляже Эмаар каждый день - пляжный день.

 
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Sirene | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1277 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Шоппинг и супермаркет
  • Доступ к пляжу
  • Пляжный волейбол
  • Марина и Яхта
  • мечеть
  • Водная активность
  • услуги
  • Ресторан и Кафе
  • Рестораны и магазины
  • 24/7 Безопасность
  • CCTV
  • Пожарные

Расположение рядом;

  • Пляж La Mer ( 05 минут )
  • Центр города Дубай ( 10 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
  • Palm Jumeirah ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Прогулка JBR ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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