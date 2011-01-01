Квартира в новостройке 2BR | Elano | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- Полу-меблированный
- BUA; 1045 кв.
- Порошковая комната
- Область магазина
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Настольный теннис
- Клуб здоровья
- Cabana сидячие места
- Крытый баскетбол
- Паровая комната
- Зал для вечеринок
- Бильярд
- Тропический душ
- библиотека
- Ландшафтный сад
Расположение рядом;
- Dubai Sports City – 05 минут
- Jumeirah Village Circle – 05 минут
- First Avenue Mall – 10 минут
- Торговый центр Эмиратов – 15 минут
- Шейх Зайед Роуд – 20 минут
- Бизнес-Бей – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284