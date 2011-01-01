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Квартира в новостройке 2BR | Elano | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 272,000
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Квартира в новостройке 2BR | Elano | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 1045 кв.
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Dubai Sports City – 05 минут
  • Jumeirah Village Circle – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Elano | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 3BR | Seascape | Payment Plan
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Seascape - это водные фасады, которые предлагают изысканные удобства и спокойную обстановку с захватывающей розничной торговлей и достопримечательностью

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1757 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом Damac
Дубай, ОАЭ
от € 374,366
70–127 м² 4 квартиры
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Апартаменты в Damac Bay.

По традиции, Damac вновь заключил соглашение с Роберто Кавалли, поэтому дизайн здания и апартаментов — не просто люксовый, а роскошный. Мрамор, необычный фасад, бассейны и сады на крыше — такие здания в Дубае сразу притягивают к себе как туристов, так и комьюнити из обеспеченных людей. 
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.

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