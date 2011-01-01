Квартира в новостройке 1BR | Elano | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

технические характеристики

Тип - Квартира

Размер - 1159 кв. Футов

Количество спален - 2 кровати

Количество ванных комнат - 2 ванны

25 минут от центра города

30 минут от аэропорта

без мебели

вакантный

Ссылка №. COIN-LELU-25

особенности

без мебели

Встроены шкафы

Центральный A / C

консьерж

Крытая парковка

Горничная служба

Домашние животные разрешены

безопасность

Общий тренажерный зал

Общий бассейн

Общий спа

Вид на достопримечательность

Гардероб

О районе

Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе.

Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.