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Квартира в новостройке 1BR | Elano | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 196,000
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Квартира в новостройке 1BR | Elano | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Область исследования
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Соседство =;

  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Вилла Лантана – 1,7 км
  • Дубайский научный парк – 1,8 км
  • Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Elano | Payment Plan

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Elano | Payment Plan
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 1159 кв. Футов
  • Количество спален - 2 кровати
  • Количество ванных комнат - 2 ванны
  • 25 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
  • Ссылка №. COIN-LELU-25

особенности

без мебели

Встроены шкафы

Центральный A / C

консьерж

Крытая парковка

Горничная служба

Домашние животные разрешены

безопасность

Общий тренажерный зал

Общий бассейн

Общий спа

Вид на достопримечательность

Гардероб

 

О районе

 

Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе.

 

Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.
Многоквартирный жилой дом 2BR | 17 Icon Bay | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как 17 Icon Bay от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1072 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,2 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,5 км
  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Аль Кифаф – 6,0 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1739 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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