Квартира в новостройке 1BR | Elano | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 80%
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- Полу-меблированный
- BUA; 785 кв.
- Порошковая комната
- Область исследования
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Настольный теннис
- Клуб здоровья
- Cabana сидячие места
- Крытый баскетбол
- Паровая комната
- Зал для вечеринок
- Бильярд
- Тропический душ
- библиотека
- Ландшафтный сад
Соседство =;
- Мотор Сити – 1,7 км
- Вилла Лантана – 1,7 км
- Дубайский научный парк – 1,8 км
- Студия Сити – 2,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284