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Квартира в новостройке Studio | Elano | Arjan

Дубай, ОАЭ
от € 121,000
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Квартира в новостройке Studio | Elano | Arjan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Основные моменты;

  • Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
  • Простые и доступные варианты плана оплаты
  • Доступ к самым современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 393 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Elano | Arjan

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Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Broker рада представить удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Мина Рашид, известную как Seascape от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1393 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Дубай Молл – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший ресторан - 4 минуты езды
  • Ближайшее кафе - 6 минутах езды
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 6 минут езды
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Фонтан Дубай - 12 минут езды
  • Дубай Опера - 7 минут езды
  • Мечеть Джумейра - 17 минут езды
  • Международный аэропорт Дубай - 13 минут
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