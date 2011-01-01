Квартира в новостройке Studio | Elano | Arjan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24
Основные моменты;
- Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
- Простые и доступные варианты плана оплаты
- Доступ к самым современным удобствам и удобствам
- Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 393 кв.
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Настольный теннис
- Клуб здоровья
- Cabana сидячие места
- Крытый баскетбол
- Паровая комната
- Зал для вечеринок
- Бильярд
- Тропический душ
- библиотека
- Ландшафтный сад
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284