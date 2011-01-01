Квартира в новостройке Studio | Elano | Arjan

Дубай, ОАЭ

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.