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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 152,950
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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Резиденция располагает зеленой зоной, тренажерным залом, парной, джакузи, зоной барбекю, водопадом, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами, медицинскими центрами и достопримечательностями.

  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Сад цветов - 5 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 152,950
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | North43 | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group.

Удобства и удобства;

  • Удобства и удобства;
  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • Полностью меблирована
  • BUA; 718 кв.
  • Балкон / Терраса
  • джакузи
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Центр города – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в 

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж второй Башни на Bluewaters от качественного и престижного застройщика Meraas ^
Данный проект находится в уникальном месторасположении, что позволяет жителям добраться до знаковых достопримечательностей Дубая по основным автомагистралям, дорожным сетям и пешеходным маршрутам.
Сам проект включает:
﻿﻿2 ЗДАНИЯ (первое распродалось за 3 часа)
﻿﻿672 ЖИЛЫХ КВАРТИРЫ
﻿﻿КВАРТИРЫ С 1, 2, 3 и 4 СПАЛЬНЯМИ
﻿﻿3 ПЕНТХАУСА
﻿﻿1 РОЗНИЧНАЯ ЕДИНИЦА
﻿﻿КУРОРТНЫЙ БАССЕЙН
﻿﻿ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
﻿﻿ФИТНЕС КЛУБ
﻿﻿ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
﻿﻿ТЕННИСНЫЙ KOPT
Многоквартирный жилой дом Le Ciel
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Ла Мер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 3
Вид: вид на море и Бурдж
Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана

Застроенная площадь: 134 kв.M

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