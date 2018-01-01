Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 152,950
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Резиденция располагает зеленой зоной, тренажерным залом, парной, джакузи, зоной барбекю, водопадом, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, развлекательным центром.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами, медицинскими центрами и достопримечательностями.
- Mall of Emirates - 5 минут езды
- Сад цветов - 5 минут езды
- Бурдж Халифа - 10 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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