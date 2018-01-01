Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group.

Удобства и удобства;

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

Полностью меблирована

BUA; 718 кв.

Балкон / Терраса

джакузи

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

24/7 Безопасность

консьерж

уборка

Музыкальная комната

Игровая комната отдыха

Учебно-конференц-зал

Wi-Fi соединение во всех общественных местах

Досуг и семейная зона

Спортивный корт

Детская игровая площадка

Пешеходные тропы

Район барбекю

Вид сообщества

Пышные зеленые парки

мечеть

Торговая и супермаркетная зона

Парковочные места

Места поблизости;

Дубайский автодром – 10 минут

Дубай Марина – 10 минут

Торговый центр Эмиратов – 10 минут

Центр города – 15 минут

Пальма Джумейра – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284