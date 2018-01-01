Жилой комплекс Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 419,877
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О комплексе
В комплексе предусмотрены следующие удобства:
- автомобильный въезд, вестибюль, библиотека, бизнес-центры, лаунж-зона
- зона для вечеринок, кинотеатр на крыше, скай-гарден, детский кинотеатр, камера хранения
- оздоровительный клуб, семейное джакузи, детский бассейн, сауна, парная, мегабассейн 42 м, кабана, утопленные сиденья, веранда
- корт для сквоша, детская игровая площадка, шахматная арена, бильярд, боулинг, беговая дорожка 260 м, настольный теннис, зона для гольфа, мультимедийная/игровая зона
Торговые центры
- ТЦ CIRCLE - 5 мин
- ТЦ EMIRATES - 15 мин
- ТЦ DUBAI HILLS - 20 мин
Школы
- Школа JSS INTERNATIONAL - 5 мин
- Школа АРКАДИЯ - 15 мин
- Школа NORD ANGLIA INTERNATIONAL - 15 мин
Медицинское обслуживание
- НЕМЕЦКАЯ больница - 15 мин
- Больница NEURO SPINAL - 15 мин
- MEDICLINIC MEADOWS - 20 мин
Пляжи
- Пляж JBR - 20 мин
- Пляж MARINA - 25 мин
- Пляж SUNSET - 25 мин
Общественные парки
- Парк SABAT - 2 мин
- Парк DOKHON - 5 мин
- Парк SIDER - 10 мин
Автомагистрали
- Дорога AL KHAIL - 10 мин
- Дорога AL HESSA - 10 мин
- Дорога SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED - 20 мин
Аэропорты
- Международный аэропорт DUBAI - 30 мин
- Международный аэропорт AL MAKTOUM - 30 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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