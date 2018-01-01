Жилой комплекс Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.

Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.

Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.

Расположение и объекты поблизости

Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.

Недалеко можно найти популярные места: