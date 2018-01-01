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Жилой комплекс Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 419,877
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Жилой комплекс Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В комплексе предусмотрены следующие удобства:

  • автомобильный въезд, вестибюль, библиотека, бизнес-центры, лаунж-зона
  • зона для вечеринок, кинотеатр на крыше, скай-гарден, детский кинотеатр, камера хранения
  • оздоровительный клуб, семейное джакузи, детский бассейн, сауна, парная, мегабассейн 42 м, кабана, утопленные сиденья, веранда
  • корт для сквоша, детская игровая площадка, шахматная арена, бильярд, боулинг, беговая дорожка 260 м, настольный теннис, зона для гольфа, мультимедийная/игровая зона
Расположение и объекты поблизости

Торговые центры

  • ТЦ CIRCLE - 5 мин
  • ТЦ EMIRATES - 15 мин
  • ТЦ DUBAI HILLS - 20 мин

Школы

  • Школа JSS INTERNATIONAL - 5 мин
  • Школа АРКАДИЯ - 15 мин
  • Школа NORD ANGLIA INTERNATIONAL - 15 мин

Медицинское обслуживание

  • НЕМЕЦКАЯ больница - 15 мин
  • Больница NEURO SPINAL - 15 мин
  • MEDICLINIC MEADOWS - 20 мин

Пляжи

  • Пляж JBR - 20 мин
  • Пляж MARINA - 25 мин
  • Пляж SUNSET - 25 мин

Общественные парки

  • Парк SABAT - 2 мин
  • Парк DOKHON - 5 мин
  • Парк SIDER - 10 мин

Автомагистрали

  • Дорога AL KHAIL - 10 мин
  • Дорога AL HESSA - 10 мин
  • Дорога SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED - 20 мин

Аэропорты

  • Международный аэропорт DUBAI - 30 мин
  • Международный аэропорт AL MAKTOUM - 30 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 419,877
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Damac Bay | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Основные моменты;

  • Рядом с главной достопримечательностью и достопримечательностями
  • Выдающееся расположение в гавани Дубай Крик
  • Простые и привлекательные варианты плана оплаты
  • Потрясающий вид на гавань и горизонт
  • Эксклюзивный доступ к пляжу и другие водные объекты

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.

Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.

Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.

Расположение и объекты поблизости

Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.

Недалеко можно найти популярные места:

  • Green Belt
  • Ботанические сады и органические фермы
  • Международный аэропорт Аль Мактум, который к 2022 году станет крупнейшим аэропортом в мире
  • Экспо-2020
  • Новая линия метро
  • Школы и детские сады
  • Множество ресторанов и кафе
  • Супермаркеты и торговые центры.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Orchid с бассейном и спа-центром в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с живописным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, зоной отдыха, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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