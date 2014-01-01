Квартира в новостройке 3BR | Erin | Prime Location

Дубай, ОАЭ

Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.

Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

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