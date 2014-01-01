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Квартира в новостройке 3BR | Erin | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,210,000
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Квартира в новостройке 3BR | Erin | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Erin | Prime Location

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Застройщик: TRANIO

Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.

Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Дом розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
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Предлагаются оригинальные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
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Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
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