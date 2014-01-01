Квартира в новостройке 2BR | Erin | Payment Plan

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

Авансовый платеж – 20%

Во время строительства – 50%

На передачу – 30%

Удобства и удобства;

2 спальни

3 ванны

без мебели

BUA; 2249 кв.

полезность

Горничная комната

Порошковая комната

шкафчик

фойе

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

24/7 Безопасность

Доступ к пляжу

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Вид на море

больница

Спа и Сауна

Водная активность

Бег, Бег и Велоспорт

Йога и Медитация

Парк собак

Теннис, Сквош и Баскетбольный корт

Настольный игровой стол

Область событий

Функциональная комната

питомник

Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

Бизнес-Бей – 2,1 км

DIFC – 2,4 км

Шейх Зайед Роуд – 2,4 км

Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284