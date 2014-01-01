Квартира в новостройке 2BR | Erin | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 50%
- На передачу – 30%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 2249 кв.
- полезность
- Горничная комната
- Порошковая комната
- шкафчик
- фойе
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- 24/7 Безопасность
- Доступ к пляжу
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Вид на море
- больница
- Спа и Сауна
- Водная активность
- Бег, Бег и Велоспорт
- Йога и Медитация
- Парк собак
- Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
- Настольный игровой стол
- Область событий
- Функциональная комната
- питомник
- Павильоны для пикников
Соседство поблизости;
- Бизнес-Бей – 2,1 км
- DIFC – 2,4 км
- Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
- Пляж Ла Мер – 2,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284