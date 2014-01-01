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Квартира в новостройке 2BR | Erin | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 651,000
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Квартира в новостройке 2BR | Erin | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2249 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,1 км
  • DIFC – 2,4 км
  • Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
  • Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Erin | Payment Plan

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Окончание строительства - июнь 2024 года.

Преимущества

При рассрочке 40/60 скидка 17%.

При полной оплате скидка 22%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Школа - 9 минут
  • Клиника - 9 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Palm Gateway | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, Palm Gateway, Дубай.

Palm Gateway от Nakheel - это роскошный жилой комплекс, предлагающий удивительные номера с удобствами.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1383 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Расположение рядом;

  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 10 минут )
  • Дубай Интернет Сити ( 10 минут )
  • Jumeirah Village Circle ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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