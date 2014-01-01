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Квартира в новостройке 1BR | Erin | City Walk

Дубай, ОАЭ
от € 474,000
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Квартира в новостройке 1BR | Erin | City Walk
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas.

Основные моменты;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 1310 кв.
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Erin | City Walk

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Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.

Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.

Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.

В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.

Расположение и объекты поблизости

Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая:

  • Водный канал Dubai Canal - туристическая достопримечательность протяженностью 3,2 км
  • Dubai Mall - крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс
  • Фонтан Дубай - самый высокий в мире фонтан с захватывающим и зрелищным сочетанием воды, музыки и света
  • Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире
  • Dubai Opera - многоформатный центр искусств, рассчитанный на 2000 мест.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Jomana | Meraas
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Основные моменты;

  • Гладкие дизайны и современные фасады
  • Современные и грандиозные интерьеры с лучшим декором
  • Престижная община в округе Джумейра
  • Доступ к пятизвездочным ресторанам, гостеприимству, отдыху и развлечениям

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 796 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Основные моменты;

  • Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
  • Простые и доступные варианты плана оплаты
  • Доступ к самым современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 393 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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