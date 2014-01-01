Квартира в новостройке 1BR | Erin | City Walk
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas.
Основные моменты;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 1310 кв.
- полезность
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- 24/7 Безопасность
- Доступ к пляжу
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Вид на море
- больница
- Спа и Сауна
- Водная активность
- Бег, Бег и Велоспорт
- Йога и Медитация
- Парк собак
- Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
- Настольный игровой стол
- Область событий
- Функциональная комната
- питомник
- Павильоны для пикников
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284