Квартира в новостройке 1BR | Erin | City Walk

Дубай, ОАЭ

Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.

Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.

Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.

В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.

Расположение и объекты поблизости

Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая: