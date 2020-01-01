  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 3BR | Design Quarter | Prime Location

Квартира в новостройке 3BR | Design Quarter | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 998,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 3BR | Design Quarter | Prime Location
1 / 20 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1633 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Близлежащее расположение;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 15 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Design Quarter | Prime Location

Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Golf Views с видом на поле для гольфа в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Jomana | Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 3BR | Design Quarter | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 998,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1492 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом 2BR | North43 | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group.

Удобства и удобства;

  • Удобства и удобства;
  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • Полностью меблирована
  • BUA; 718 кв.
  • Балкон / Терраса
  • джакузи
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Центр города – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в 

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Torino | Arjan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти