Квартира в новостройке 3BR | Design Quarter | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas
Удобства и удобства;
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1633 кв.
- Порошковая комната
- фойе
- Горничная комната
- Прогулка в шкафчике
- Балкон и Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- 24/7 безопасности
- Фитнес-центр
- Игровая зона
- Зеленая облачность
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Зона катания на коньках
- Йога и Медитация
- Чемпионат по гольфу
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
Близлежащее расположение;
- Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
- Бурдж Халифа – 10 минут
- Центр города Дубай – 10 минут
- Шейх Зайед Роуд – 15 минут
- Дубай Молл – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 15 минут
- Пляж Джумейра – 20 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284