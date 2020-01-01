Квартира в новостройке 3BR | Design Quarter | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1633 кв.

Порошковая комната

фойе

Горничная комната

Прогулка в шкафчике

Балкон и Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

Район барбекю

тренажерный зал

24/7 безопасности

Фитнес-центр

Игровая зона

Зеленая облачность

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Зона катания на коньках

Йога и Медитация

Чемпионат по гольфу

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Шоппинг и супермаркет

Близлежащее расположение;

Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут

Бурдж Халифа – 10 минут

Центр города Дубай – 10 минут

Шейх Зайед Роуд – 15 минут

Дубай Молл – 10 минут

Международный аэропорт Дубая – 15 минут

Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284