Квартира в новостройке 2BR | Design Quarter | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 40%
- На передачу – 40%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1193 кв.
- Порошковая комната
- фойе
- Прогулка в шкафчике
- Балкон и Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- 24/7 безопасности
- Фитнес-центр
- Игровая зона
- Зеленая облачность
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Зона катания на коньках
- Йога и Медитация
- Чемпионат по гольфу
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
Соседство поблизости;
- Бизнес-Бей – 2,8 км
- DIFC – 3,3 км
- Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
- Шейх Зайед Роуд – 3,7 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284