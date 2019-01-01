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Квартира в новостройке 2BR | Design Quarter | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 711,000
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Квартира в новостройке 2BR | Design Quarter | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1193 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Design Quarter | Payment Plan

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Окончание строительства - начало 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Преимущества

Возможна оплата в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в северной части города.

  • Район JVC - 5 минут
  • Бурдж-эль-Араб - 10 минут
  • Торговый центр Мол Эмиратов - 10 минут
  • Бизнес-Бэй - 19 минут
  • Даунтаун Дубай - 23 минуты
  • Международный аэропорт Дубая - 25 минут
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Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1492 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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