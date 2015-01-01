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Квартира в новостройке 1BR | Design Quarter | D3

Дубай, ОАЭ
от € 449,000
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Квартира в новостройке 1BR | Design Quarter | D3
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.

Основные Высоты;

  • Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
  • Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
  • Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 807 кв.
  • фойе
  • полезность
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Design Quarter | D3

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Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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Сдача в: 2025
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План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4769 кв.
  • Кухня Prep & Show
  • Область магазина
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Соседнее соседство;

  • Акация Авеню – 3,6 км
  • Аль Суфу – 3,7 км
  • Сады Суфу – 3,8 км
  • Dubai Media City – 4,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны.

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Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
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