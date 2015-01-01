Квартира в новостройке 1BR | Design Quarter | D3

Дубай, ОАЭ

Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны.

Резиденция в итальянском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.