Квартира в новостройке 1BR | Design Quarter | D3
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.
Основные Высоты;
- Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
- Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
- Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
- Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 807 кв.
- фойе
- полезность
- Прогулка в шкафчике
- Балкон и Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- 24/7 безопасности
- Фитнес-центр
- Игровая зона
- Зеленая облачность
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Зона катания на коньках
- Йога и Медитация
- Чемпионат по гольфу
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Шоппинг и супермаркет
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284