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Квартира в новостройке Damac Bay by Cavalli

Дубай, ОАЭ
от € 800,779
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Квартира в новостройке Damac Bay by Cavalli
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О комплексе

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )

                          4% DLD:  128 000 (35 068 $)

                  2% комиссия:  64 000 (17 534 $)

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Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс W Residence
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: W Residences
Спальни: 3 + Комната для горничной
 Ванные комнаты: 3 + гостевой туалет
Вид: полный вид на Бурдж-Халифа
 Парковка: 2
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: 3
 Доступность: вне плана
 
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1492 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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