Квартира в новостройке Damac Bay by Cavalli
О комплексе
Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.
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Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м
ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20
Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )
4% DLD: 128 000 (35 068 $)
2% комиссия: 64 000 (17 534 $)
далее беспроцентная рассрочка до получения ключей
Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.
Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.
Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:
- Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
- Неограниченный доступ к частному пляжу.
- Оздоровительный клуб с сауной.
- Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
- Круглосуточный консьерж-сервис.
Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.
В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.
Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.