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Квартира в новостройке AZIZI Riviera 31

Дубай, ОАЭ
от € 250,161
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Квартира в новостройке AZIZI Riviera 31
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О комплексе

AZIZI Riviera 31

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Мейдан
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Вид: вид на сад
 Парковка: 1
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: скоро передача
Застроенная площадь: 490 кв. футов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом AZIZI Riviera 31
Дубай, ОАЭ
от € 250,161
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Другие комплексы
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Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам удивительные 5-комнатные лимитированные виллы для гольфа, расположенные в Melrose Estates, Damac Hills, Dubai.

Melrose Estates от Damac Properties разработана, чтобы уловить суть жизни в калифорнийском стиле. Окруженный пышной зеленой открытой площадкой и в непосредственной близости от 18-луночного поля для гольфа, разработка ставит все правильные поля

Основные моменты;

  • Премиум интерьеры с исключительной посадкой и отделкой
  • Дома с великолепным видом на окрестности
  • Привлекательный и гибкий 2-летний план платежей
  • Часть динамичного и космополитического сообщества

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 10%
  • После передачи – 40%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,112 кв.
  • 2 парковочных места
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Водитель rom
  • Зона хранения
  • Лестница
  • Прогулка в шкафчике
  • Сад и Газон
  • кладовая
  • Игровая комната
  • крыша
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Зона йоги и медитации
  • Школьный детский сад и институт

Расположение рядом;

  • Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
  • Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут
  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Глобальная деревня – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Mykonos | Samana
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Mikonos от Samana

Основные моменты;

  • Эксклюзивная новая разработка обеспечивает с удобствами курортного стиля
  • Инвестиционно-дружественное развитие обеспечивает большую рентабельность инвестиций
  • Досуговая палуба с пейзажным бассейном и водными сооружениями
  • Удобства в курортном стиле, включая джакузи и открытый кинотеатр

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 436 кв.
  • Частный бассейн
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками.

Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
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