Квартира в новостройке AZIZI Riviera 31
Дубай, ОАЭ
от € 250,161
1 / 3
О комплексе
AZIZI Riviera 31
Сделка: Продажа
Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Мейдан
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Вид: вид на сад
Парковка: 1
Этаж: На верхнем этаже
С мебелью: Без мебели
Балкон: Да
Доступность: скоро передача
Застроенная площадь: 490 кв. футов.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Deutsch
ОАЭ, Дубай
Застройщик
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы