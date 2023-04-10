Вилла Лагуны Дамак

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай.

Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии.

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 2143 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Область магазина

Открытая кухня

Прогулка в шкафчике

Бассейн

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Супермаркет

Теннис и Баскетбол Корт

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Спортивный корт

Зеленое окружение

мечеть

Школа и институт

Йога и Медитация

Расположение рядом;

Международный стадион Дубая ( 15 минут )

Торговый центр Эмиратов ( 20 минут )

EXPO 2020 ( 20 минут )

Palm Jumeirah ( 25 минут )

Бизнес-Бей ( 25 минут )

Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284