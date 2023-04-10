Вилла Лагуны Дамак

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай.
Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии.
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 2143 кв.
- Горничная комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Область магазина
- Открытая кухня
- Прогулка в шкафчике
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Супермаркет
- Теннис и Баскетбол Корт
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Зеленое окружение
- мечеть
- Школа и институт
- Йога и Медитация
Расположение рядом;
- Международный стадион Дубая ( 15 минут )
- Торговый центр Эмиратов ( 20 минут )
- EXPO 2020 ( 20 минут )
- Palm Jumeirah ( 25 минут )
- Бизнес-Бей ( 25 минут )
- Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284