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Вилла Лагуны Дамак

Дубай, ОАЭ
от € 500,323
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Вилла Лагуны Дамак
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О комплексе

Santorini

Сделка: Продажа
Категория: Таунхаус
Спальни: 4
Ванные комнаты: 5
Просмотр: просмотр сообщества
Парковка: 2
С мебелью: Без мебели
Балкон: Да
Доступность: вне плана, передача октябрь 2024 г.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла Лагуны Дамак
Дубай, ОАЭ
от € 500,323
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Другие комплексы
Вилла 4BR | Camelia | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай.

Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2143 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Открытая кухня
  • Прогулка в шкафчике
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Супермаркет
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • мечеть
  • Школа и институт
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 20 минут )
  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Palm Jumeirah ( 25 минут )
  • Бизнес-Бей ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Aurum Villas, DAMAC HILLS 2
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Вилла
  • Размер - 1930 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 32 мин от центра города
  • 34 мин от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

 

особенности

Открытая и полностью оборудованная кухня

Балкон

Зона барбекю

Центральное кондиционирование

Частный гараж

Частный сад

Вид на достопримечательность

Торговый центр

рестораны

супермаркеты

магазины

мечеть

Общий бассейн

тренажерный зал

Общественный парк

безопасность

 

О районе

Aurum Villas - это жилой комплекс с виллами с планировкой этажей с тремя-пятью спальнями. Сообщество, разработанное DAMAC Properties, находится в DAMAC Hills 2.

 

Aurum Villas считается одним из самых красивых жилых сообществ в Дубае. Владельцы недвижимости пользуются ландшафтной территорией, бассейнами и игровыми площадками. Здесь находится Международный гольф-клуб Trump, а также несколько супермаркетов, розничных магазинов и ресторанов.

 
Вилла 3BR | Greenwoods | Townhouse
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Дамак-Хиллз, известный как Greenwoods by Damac.

Основные моменты;

  • Современное развитие однорядного таунхауса
  • Простой и привлекательный 4-летний план оплаты
  • Круглосуточная охрана
  • Потрясающий вид на холмы Дамак

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Игровая комната
  • Горничная комната
  • крыша
  • Зона отдыха
  • Сад / Газон
  • Автостоянка
  • Парк развлечений
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спа и Сауна
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Фитнес-центр
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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