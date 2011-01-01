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Квартира в новостройке 2BR | Torino | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 214,000
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Квартира в новостройке 2BR | Torino | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 825 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Расположение рядом;

  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Сад бабочек в Дубае – 05 минут
  • Центр города Аль Барша – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Torino | Prime Location

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Оксфордский бульвар Имана Девелоперов.

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 805 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 1,9 км
  • Высоты Победы – 2,3 км
  • Спорт Сити – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые студии и апартаменты в собственными бассейнами.

Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, зеленой зоной.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, международной школой, отелем.

  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Дубай Молл - 17 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
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