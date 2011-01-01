Квартира в новостройке 2BR | Torino | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24.

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 825 кв.

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Столовая и Розничная зона

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

мечеть

Школа и Институт

Велоспорт, Бег и Бег

Зеленое окружение

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Спортивный корт

Открытый кинотеатр

Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт

Зал для вечеринок

Ленивая река

Подземная горка

Колода йоги

беседка

Зона домашних животных

Расположение рядом;

Дубай Чудо Сад – 05 минут

Сад бабочек в Дубае – 05 минут

Центр города Аль Барша – 05 минут

First Avenue Mall – 10 минут

Торговый центр Эмиратов – 15 минут

Шейх Зайед Роуд – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284