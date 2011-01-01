Квартира в новостройке 2BR | Torino | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24.
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 825 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и Розничная зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- мечеть
- Школа и Институт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Зеленое окружение
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
- Зал для вечеринок
- Ленивая река
- Подземная горка
- Колода йоги
- беседка
- Зона домашних животных
Расположение рядом;
- Дубай Чудо Сад – 05 минут
- Сад бабочек в Дубае – 05 минут
- Центр города Аль Барша – 05 минут
- First Avenue Mall – 10 минут
- Торговый центр Эмиратов – 15 минут
- Шейх Зайед Роуд – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284