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Квартира в новостройке 1BR | Torino | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 174,000
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Квартира в новостройке 1BR | Torino | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • До передачи – 29%
  • После передачи – 51%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 624 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Дубайский научный парк – 1,4 км
  • Мотор Сити – 2,5 км
  • Студия Сити – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Torino | Payment Plan

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Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

  • 3% - бронирование
  • 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:

  • Станция метро Jebel Ali - 1 минута
  • Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
  • ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
  • Dubai Parks & Resorts - 14 минут
  • Jumeirah Lake Towers - 12 минут
  • Bluewaters - 12 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
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