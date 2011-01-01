Квартира в новостройке 1BR | Torino | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- До передачи – 29%
- После передачи – 51%
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 624 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и Розничная зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- мечеть
- Школа и Институт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Зеленое окружение
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
- Зал для вечеринок
- Ленивая река
- Подземная горка
- Колода йоги
- беседка
- Зона домашних животных
Соседство поблизости;
- Вилла Лантана – 1,0 км
- Дубайский научный парк – 1,4 км
- Мотор Сити – 2,5 км
- Студия Сити – 3,4 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284