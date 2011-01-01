Квартира в новостройке 1BR | Torino | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

3% - бронирование

17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней

80% - в течение 30 дней с даты брони.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест: