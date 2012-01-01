Квартира в новостройке Studio | Torino | Arjan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.
Основные моменты;
- Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
- Центрическое расположение с беспроблемной связью
- Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
- Современная архитектура с устойчивостью в основе
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 364 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и Розничная зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- мечеть
- Школа и Институт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Зеленое окружение
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Открытый кинотеатр
- Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
- Зал для вечеринок
- Ленивая река
- Подземная горка
- Колода йоги
- беседка
- Зона домашних животных
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284