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Квартира в новостройке Studio | Torino | Arjan

Дубай, ОАЭ
от € 129,000
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Квартира в новостройке Studio | Torino | Arjan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Torino | Arjan

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Многоквартирный жилой дом Studio | Torino | Arjan
Дубай, ОАЭ
от € 129,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1113 кв.
  • Прачечная
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Аттракцион Closeby;

  • пляж
  • Бурдж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Пешеходная велосипедная дорожка
  • Общественный парк
  • Теннисные корты
  • Два международных аэропорта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.
Многоквартирный жилой дом Westwood By Imtiaz
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Просторная полностью меблированная студия WESTWOOD Residence площадью 59 кв.м предлагает гостеприимный вестибюль главного входа и потрясающий бассейн, детский бассейн на и ультрасовременный тренажерный зал, парковку для жильцов и гостей. Находится в 4 минутах ходьбы от метро. 15 минут от Марины. с линией метро вы можете добраться до любого места. Лучшее место для проживания или инвестиций.

Даты платежей:

 Первоначальный плтеж:              375500 USD  владельцу

                          05 июня 2023 - 5%  - 7329 USD  застройщику
                   05 сентября 2023  - 5%  - 7329 USD  застройщику
                       по завершении - 15% -  21986 USD  застройщику
                 после завершения  - 45% -  65959 USD  застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD

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