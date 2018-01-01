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Вилла 4 & 5 Bedroom Villas

Дубай, ОАЭ
от € 1,989,000
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Вилла 4 & 5 Bedroom Villas
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О комплексе

Великолепный комплекс Sobha Reserve в Вади-Аль-Сафа-2, Дубайланд, в котором собрана коллекция фирменных вилл с 4 и 5 спальнями от Sobha Group, оснащенных частными удобствами и удобствами фирменного стиля. Ультраклассическая жизнь среди Дубайланда, где вы со своей семьей можете заниматься различными видами спорта и получать удовольствие, удивительное оборудование и удобства, чтобы дополнить ваши усилия в этом месте.

Свободно участвуйте в различных мероприятиях, включая спортивные и развлекательные элементы мирового класса, играя и бегая, делая вашу любящую связь сильнее, чем когда-либо, проводя время с любимыми. Это место, где первоклассные удобства позволяют вам испытать современный образ жизни с помощью разнообразных водных развлечений и спорта. Исключительные забавные элементы и запас эксклюзивных удобств.

Место очаровательно по сути, отражая в его чудесных вибрациях природы и современности. Маяк совершенства, который заставляет ваше внутреннее ядро предлагать и погружаться в веселье, которое всегда было во сне. Сожми себя и омолодись сотнями участков водных видов спорта и развлечений, где время летит как ветер. Действительно удивительная индивидуальная разработка, которая отвечает потребностям каждого пользователя с комфортом и удобством.

Разработка поставляется вместе с различными удобствами и услугами. Клубный дом здесь загружен множеством исключительных удобств, чтобы предоставить вам практически все развлечения, развлечения, развлечения, спортивные состязания в помещении и все такое. Приходите и погрузитесь в целостное сообщество, которое известно своим превосходным зеленым миром и первоклассными услугами, зонами отдыха, розничной торговлей и всем этим на пороге.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла 4 & 5 Bedroom Villas
Дубай, ОАЭ
от € 1,989,000
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Другие комплексы
Вилла Best community in Dubai | Damac Lagoons
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Ницца кластер, скоро начнется третья фаза захватывающих DAMAC LAGOONS!

DAMAC Lagoons, шикарные таунхаусы и отдельные виллы с блестящими фасадами, расположенные в новом жилом районе DAMAC.
Каждый таунхаус в DAMAC Lagoons имеет большие жилые помещения и обширные открытые пространства. Инвесторы и конечные пользователи имеют выбор таунхаусов для продажи: от 4BR и 5BR Tonwhouses, а также отдельно стоящие виллы 6BR. Главной особенностью сообщества будет огромная искусственная искусственная водная лагуна в форме буквы D – Ленивая река.

Факты сообщества :

  • Генеральный план характеризуется водоемом Crystal Lagoon
  • 45 миллионов кв.
  • Лагоны – 4 главных ворот
  • Города – 8 кластеров
  • Средиземноморская тема – Курортный образ жизни
  • Региональные торговые центры и розничные подразделения
  • Водный Интегрированный Амфитеатр
  • Опыт Хрустальной лагуны
  • First Water cinema ( Плавающее кино )
  • Природные горы с пещерами и водопадами, дающие вам доступ к F & B зонам
  • F & B с Bars Island в центре сообщества

DAMAC LAGOONS CLUSTERS :

  • САНТОРИНИ Греция ( Синий и Белый ). Кластер Санторини, который станет центральным центром ‘ сообщества. Будущие жители этого острова ‘ ’ будут иметь собственную фитнес-зону и оздоровительную зону, оборудованную стеной для скалолазания. Или наслаждайтесь фильмом под звездами в плавающем кинотеатре на воде.
  • КОСТА-БРАВА ( Бежевый и белый ): подчеркнуто синим и кирпичным. Кластер Коста Брава приносит ‘ дикое побережье ’ Средиземного моря. Этот ‘ адреналинный центр ’ попытается воссоздать “ импульсную атмосферу ” Каталонии с ее особенностями зиплайнинга, скалолазания, каякинга, гребли на байдарках и волновой езды.
  • NICE France ( Пастельная окраска ). В кластере Ницца молодежный центр ‘ ’ будет предназначен для любителей фитнеса с велосипедными дорожками и скейт-парком, а пляжный район будет напоминать город Французской Ривьеры.
  • TANGIER Morocco ( Зеленый и белый ): Спокойное спокойствие, безмятежные йога-хабы, йога-парки. Кластер Марокко будет отражать старый город Танжер и станет центром беспокойства сообщества ‘ ’. Будут бесконечные бассейны с видом на лагуну, газоны для медитации йоги, семейные домики и другие побеги.
  • ВЕНЕЦИЯ Италия ( Камень и дерево ): Плавающий город – Деятельность по серфингу на воде. В Венеции к жизни. В этом кластере, прозванном “ Fun Hub ”, романтические гондольные аттракционы и прибрежные кафе со вкусом отражают венецианский образ жизни
  • ПОРТУФИНО Италия ( Работа и игра ). Затем лагуны направляются к ‘ Лигурийскому драгоценному камню ’ Портофино. Здесь будет ‘ центр работы и игры ’. Жители могут проводить деловые обеды в кафе на берегу или проводить мероприятия по построению команды и многое другое —, а затем отправиться на каякинг, парусный спорт или серфинг на байдарках, чтобы расслабиться.
  • MALTA Италия ( Культура и наука ): играй и учись – дружелюбные дети – Сканирование штрих-кодов, обучение парков обучения. В исторической столице кластера Мальты ‘ ’ дети имеют доступ к игровому центру ‘ и обучаются, включая сенсорную площадь, лабиринт открытий, остров для кемпинга, и природная тропа дополненной реальности ( AR ).
  • MARBELLA Испания ( Женский кластер ). Андалусия поставляется с женским центром ‘, где женщины могут посещать полностью оборудованный тренажерный зал, спа, салон красоты и зал для медитации, все в нескольких шагах от пляжа.
Вилла Frond L, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 4543 кв. Фута
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Премиум отделка обновлена 

Горничная комната

Район барбекю

Газон или сад

 

Огромная парковка 

Доступ к пляжу

Бассейн

Полный панорамный вид

Частный сад

 

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

 
Вилла 4BR | Anya | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 1990 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Площадь насоса
  • Прачечная
  • Терраса / Балкон
  • сад
  • газон
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбольные и теннисные корты

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )
  • Дубай Марина ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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