Вилла 4 & 5 Bedroom Villas

Великолепный комплекс Sobha Reserve в Вади-Аль-Сафа-2, Дубайланд, в котором собрана коллекция фирменных вилл с 4 и 5 спальнями от Sobha Group, оснащенных частными удобствами и удобствами фирменного стиля. Ультраклассическая жизнь среди Дубайланда, где вы со своей семьей можете заниматься различными видами спорта и получать удовольствие, удивительное оборудование и удобства, чтобы дополнить ваши усилия в этом месте.

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