Вилла Beach Mansion

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.
Аня жилой комплекс Эмаар
Основные моменты;
- Художественная архитектура для волшебных явлений
- Одно из видов спорта в разных диапазонах
- Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами
- Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа
План оплаты;
– Авансовый платеж – 10%
– Во время строительства – 70%
– На передачу – 20%
Удобства и удобства ;
– 3 спальни
– 4 ванны
– без мебели
– BUA; 1990 кв.
– 2 парковочных места
– Комната для горничных
– Порошковая комната
– Площадь насоса
– Прачечная
– Терраса / Балкон
– Сад
– Газон
– Бассейн
– Тренажерный зал
– 24/7 Безопасность
– Столовая и розничная торговля
– Зеленое окружение
– Ресторан и Кафе
– Баскетбольные и теннисные корты
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284