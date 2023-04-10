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Вилла Beach Mansion

Дубай, ОАЭ
от € 1,826,178
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Вилла Beach Mansion
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О комплексе

Emaar beachfront

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Здание: Пляжный особняк
Спальни: 3
Ванные комнаты: 3 + туалетная комната
Вид: полный вид на пристань
Этаж: На верхнем этаже
  Балконная зона: Да
 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла Beach Mansion
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Другие комплексы
Вилла 3BR | Anya Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.

Аня жилой комплекс Эмаар

Основные моменты;

  • Художественная архитектура для волшебных явлений
  • Одно из видов спорта в разных диапазонах
  • Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами
  • Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа

План оплаты;

– Авансовый платеж – 10%
– Во время строительства – 70%
– На передачу – 20%

Удобства и удобства ;

– 3 спальни
– 4 ванны
– без мебели
– BUA; 1990 кв.
– 2 парковочных места
– Комната для горничных
– Порошковая комната
– Площадь насоса
– Прачечная
– Терраса / Балкон
– Сад
– Газон
– Бассейн
– Тренажерный зал
– 24/7 Безопасность
– Столовая и розничная торговля
– Зеленое окружение
– Ресторан и Кафе
– Баскетбольные и теннисные корты

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Frond H, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 3801 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Атлантида смотрит

Комната для горничных

Участок: 4555 кв. Футов

Прямой доступ к бассейну

Гараж на 2 машины с дистанционным управлением

Семья живет в безопасной среде

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 
Вилла 4BR | Anya | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 1990 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Площадь насоса
  • Прачечная
  • Терраса / Балкон
  • сад
  • газон
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбольные и теннисные корты

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )
  • Дубай Марина ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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