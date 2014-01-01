Квартира в новостройке 3BR | Golf Grand | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Hills Estate, известную как Golf Grand от Emaar
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 2,011 кв.
- фойе
- Область магазина
- Горничная комната
- Прачечная
- Горничная комната
- Прогулка в гардеробе
- Прихожая
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Фитнес-центр
- Многоцелевой зал
- Ландшафтная подиумная палуба
- 24/7 Безопасность
- Крытые парковочные места
- Баскетбол и теннисный корт
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Спортивный корт
- Беговая, беговая и велосипедная зона
- сад
- Детский парк
- Школа и Институт
- Cabanas
- Тропические Садовые Районы
Места поблизости;
- Центр города – 15 минут
- Бурдж Халифа – 15 минут
- Дубай Марина – 15 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284