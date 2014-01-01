Квартира в новостройке 2BR | Golf Grand | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 80%
- На передачу – 10%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1665 кв.
- Прачечная
- Открытая кухня
- фойе
- Прогулка в гардеробе
- фойе
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Фитнес-центр
- Многоцелевой зал
- Ландшафтная подиумная палуба
- 24/7 Безопасность
- Крытые парковочные места
- Баскетбол и теннисный корт
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Спортивный корт
- Беговая, беговая и велосипедная зона
- сад
- Детский парк
- Школа и Институт
- Cabanas
- Тропические Садовые Районы
Соседство поблизости;
- Резиденция Поло – 4,8 км
- Дубайский научный парк – 5,6 км
- Аль Барша – 5,8 км
- Вилла Лантана – 5,8 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284