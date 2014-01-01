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Квартира в новостройке 2BR | Golf Grand | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 499,000
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Квартира в новостройке 2BR | Golf Grand | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1665 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Прогулка в гардеробе
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Соседство поблизости;

  • Резиденция Поло – 4,8 км
  • Дубайский научный парк – 5,6 км
  • Аль Барша – 5,8 км
  • Вилла Лантана – 5,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Golf Grand | Payment Plan

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Застройщик: TRANIO

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
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Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
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Сдача в: 2026
Застройщик: Damac properties

Роскошные апартаменты в Сафа-парке, вдохновленные природой

Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.

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