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Квартира в новостройке 1BR | Golf Grand | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 349,000
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Квартира в новостройке 1BR | Golf Grand | Emaar
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar.

Основные моменты;

  • Развитие мирового класса с эксклюзивными услугами
  • Прекрасные виды и достопримечательности, не выходя из дома
  • Удобства в спорте, здоровье, игры, развлечения и отдых на ваших услугах
  • Доступ к материку и городу ключевой известный пункт назначения
  • Рядом с 18-луночным полем для гольфа
  • Резиденции предлагают завораживающие виды на прилегающие районы

Удобства и фасилиты;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 891 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Golf Grand | Emaar

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Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
Многоквартирный жилой дом 2BR | Erin | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2249 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,1 км
  • DIFC – 2,4 км
  • Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
  • Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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