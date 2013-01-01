Квартира в новостройке 1BR | Golf Grand | Emaar
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar.
Основные моменты;
- Развитие мирового класса с эксклюзивными услугами
- Прекрасные виды и достопримечательности, не выходя из дома
- Удобства в спорте, здоровье, игры, развлечения и отдых на ваших услугах
- Доступ к материку и городу ключевой известный пункт назначения
- Рядом с 18-луночным полем для гольфа
- Резиденции предлагают завораживающие виды на прилегающие районы
Удобства и фасилиты;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 891 кв.
- Прачечная
- Открытая кухня
- фойе
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Фитнес-центр
- Многоцелевой зал
- Ландшафтная подиумная палуба
- 24/7 Безопасность
- Крытые парковочные места
- Баскетбол и теннисный корт
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Спортивный корт
- Беговая, беговая и велосипедная зона
- сад
- Детский парк
- Школа и Институт
- Cabanas
- Тропические Садовые Районы
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284