Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1

Дубай, ОАЭ

Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Высота потолков - 3 метра

Панорамные окна

Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.