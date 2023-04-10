Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от € 475,307
1 / 5
О комплексе
Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1
Этаж: На верхнем этаже
С мебелью: Без мебели
Балкон: Да
Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г.
Застроенная площадь: 987 кв. футов.
Местонахождение новостройки
Аш-Шарджа, ОАЭ
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Deutsch
ОАЭ, Дубай
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы