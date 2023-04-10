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Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1

Аш-Шарджа, ОАЭ
от € 475,307
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Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
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О комплексе

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1

Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г.
Застроенная площадь: 987 кв. футов.
 

Местонахождение новостройки
Аш-Шарджа, ОАЭ
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Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от € 475,307
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Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 3 метра
  • Панорамные окна
  • Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • Дубай Марина Молл- 4 минуты езды
  • Пляж Марина Бич - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 9 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Аэропорт — 22 минуты
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Сдача в: -2025
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Расположенный в самом сердце Дубая, вы сможете полюбоваться великолепным видом на любимые достопримечательности города - знаменитую Пальму Джумейра, потрясающую гавань Дубая и горизонт Дубай Марина, выдающийся Айн Дубай и царственный Бурдж Аль Араб.

Sobha SeaHaven - это захватывающее направление на море, равноудаленное от двух международных аэропортов и в двух шагах от самых заветных достопримечательностей Дубая. На всех этажах – жители будут иметь доступ к видам на океан с трех сторон, с другой стороны, с видом на канал, включая четкие виды на всемирно известную Пальмовую Джумейру. С учетом пульсирующего морского пейзажа Дубая и Айн-Дубая, Sobha SeaHaven находится в своем классе.

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Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Окна и балконы с двойным остеклением
  • Кухонная мебель и столешницы
  • Спутниковая антенна
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парками, школами, мечетями, торговыми центрами и достопримечательностями.

  • Тематический парк IMG WORLDS OF ADVENTURE - 5 минут езды
  • Global Village - 11 минут езды
  • Университет Зайеда - 11 минут езды
  • Mall of Emirates - 23 минуты езды
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