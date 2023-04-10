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Квартира в новостройке vida residence dubai mall 2

Дубай, ОАЭ
от € 750,484
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Квартира в новостройке vida residence dubai mall 2
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О комплексе

Акция: Распродажа
Категория: Квартира

Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: Vida Residences Dubai Mall 2
Спальни: 2

 Ванные комнаты: 2 + пудра
 Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: Да
Доступность: вне плана
Застроенная площадь: 1136 кв. футов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Дубай, ОАЭ
от € 750,484
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Окончание строительства - январь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 7 минут
  • Торговый центр - 2 минуты
  • Больница - 2 минуты
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
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Старт продаж второй Башни на Bluewaters от качественного и престижного застройщика Meraas ^
Данный проект находится в уникальном месторасположении, что позволяет жителям добраться до знаковых достопримечательностей Дубая по основным автомагистралям, дорожным сетям и пешеходным маршрутам.
Сам проект включает:
﻿﻿2 ЗДАНИЯ (первое распродалось за 3 часа)
﻿﻿672 ЖИЛЫХ КВАРТИРЫ
﻿﻿КВАРТИРЫ С 1, 2, 3 и 4 СПАЛЬНЯМИ
﻿﻿3 ПЕНТХАУСА
﻿﻿1 РОЗНИЧНАЯ ЕДИНИЦА
﻿﻿КУРОРТНЫЙ БАССЕЙН
﻿﻿ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
﻿﻿ФИТНЕС КЛУБ
﻿﻿ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
﻿﻿ТЕННИСНЫЙ KOPT

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