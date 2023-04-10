Квартира в новостройке vida residence dubai mall 2

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

Загружен с удобствами и услугами

Доступ к ленивому виду и пляжу

Пешеходные дорожки и набережная

Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором

Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

Studio

1 ванна

без мебели

BUA 446 Sqft

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Зеленое окружение

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Район барбекю

Досуг и парковые зоны

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Спа и Сауна

Общественный зал

больница

Спортивный корт

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284