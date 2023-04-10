Жилой комплекс W Residence

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 2690 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Туалет / Шкаф

Балкон / Терраса

24/7 Безопасность

Доступ к пляжу

Столовая и розничная торговля

Зеленое окружение

тренажерный зал

Медицинский центр

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Бассейн

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Школа и Институт

Водная активность

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Соседство поблизости;

Умм Сукейм – 2,0 км

Аль Суфу – 2,2 км

Сады Суфу – 3,0 км

Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284