Жилой комплекс W Residence
Дубай, ОАЭ
от € 124,194
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О комплексе
Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: W Residences
Спальни: 3 + Комната для горничной
Ванные комнаты: 3 + гостевой туалет
Вид: полный вид на Бурдж-Халифа
Парковка: 2
Этаж: На верхнем этаже
С мебелью: Без мебели
Балкон: 3
Доступность: вне плана
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Deutsch
ОАЭ, Дубай
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