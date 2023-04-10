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Жилой комплекс W Residence

Дубай, ОАЭ
от € 124,194
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Жилой комплекс W Residence
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О комплексе

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: W Residences
Спальни: 3 + Комната для горничной
 Ванные комнаты: 3 + гостевой туалет
Вид: полный вид на Бурдж-Халифа
 Парковка: 2
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: 3
 Доступность: вне плана
 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс W Residence
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Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Особенности квартир
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня с современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Умм Сукейм – 2,0 км
  • Аль Суфу – 2,2 км
  • Сады Суфу – 3,0 км
  • Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
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