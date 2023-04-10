Квартира в новостройке vida marina residence
Дубай, ОАЭ
от € 875,565
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О комплексе
Сделка: Продажи
Категория: Квартира
Район: Марина
Дополнительное расположение: Резиденция Вида Марина
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: Просмотр сообщества
Парковка: 1
С мебелью: Без мебели
Доступность: Доступно, передача завершена в апреле
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Deutsch
ОАЭ, Дубай
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