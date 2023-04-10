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Квартира в новостройке vida marina residence

Дубай, ОАЭ
от € 875,565
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Квартира в новостройке vida marina residence
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О комплексе

Сделка: Продажи

Категория: Квартира
Район: Марина
Дополнительное расположение: Резиденция Вида Марина
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: Просмотр сообщества
Парковка: 1
С мебелью: Без мебели
 Доступность: Доступно, передача завершена в апреле

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).

Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой две башни в самом центре Дубая, расположенные между небоскребом Бурдж-Халифа и водным каналом Dubai Water Canal.

В здании есть апартаменты с различными планировками: студии, стандартные квартиры с 1-4 спальнями, пентхаусы, лофт-апартаменты, таунхаусы, с площадью от 47 м2.

Цены: от $272 257 (AED 999 999)

Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей:

  • Бульвар Sheikh Mohammed Bin Rashid - 2 км
  • Район Downtown Dubai - 2 км
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 3 км
  • Dubai Opera - 4 км
  • Канал Dubai Water - 8 км
  • Аэропорт Dxb Int - 15 км
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