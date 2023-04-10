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Резиденция wind tower 1

Дубай, ОАЭ
от € 118,827
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Резиденция wind tower 1
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О комплексе

Номер ссылки: IDR-S-2924
Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Джумейра Лейк Тауэрс
Подлокация: Ветряная башня 1
Спальни: Студия

 Ванные комнаты: 1
Вид: вид на набережную и вид на сообщество
Парковка: 1

Этаж: Средний этаж
   С мебелью: Без мебели
   Балкон: Да

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция wind tower 1
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

Основные моменты;

  • Лучшая архитектура от Foster & Partner
  • Управление Дорчестер Коллекшн
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Непревзойденное обслуживание и гостеприимство

Удобства и фасилиты;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 3344 кв.
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Приготовленная кухня
  • Гардероб
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

16-этажный жилой комплекс с просторными квартирами. Находится в спокойном районе, вдали от городского шума. Проект полностью меблированный, квартиры уже оснащены бытовой техникой, есть полностью оборудованные кухня и санузел, а также телевизор и шторы. Все квартиры подключены к системе «умный дом». В наличии есть студии и квартиры с 1 и 2 спальнями.

План оплаты:

50% — ежеквартально, пока идёт строительство.

50% — при сдаче проекта

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фонтан, детский бассейн и комната игр для детей, кинотеатр, комната для игр, беседки, лаунж-зоны, клуб, бар, кофейня, бизнес-центр.

Расположение и объекты поблизости

Arjan Dubai — новый район на западе Дубая, граничащий с Al Barsha и Motor City. По южной границе района проходит шоссе Шейха Зайда — главная магистраль Дубая.

В 15 минутах ходьбы от Elevate находятся две англоязычные школы: Australian International School и Nord Anglia International School.

Рядом с комплексом расположены популярные туристические места: Dubai Miracle Garden — крупнейший сад цветов в мире, и Сад Бабочек. Также поблизости находится Dubai Science Park, научный и медицинский центр Дубая.

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