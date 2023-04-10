Резиденция wind tower 1

Дубай, ОАЭ

16-этажный жилой комплекс с просторными квартирами. Находится в спокойном районе, вдали от городского шума. Проект полностью меблированный, квартиры уже оснащены бытовой техникой, есть полностью оборудованные кухня и санузел, а также телевизор и шторы. Все квартиры подключены к системе «умный дом». В наличии есть студии и квартиры с 1 и 2 спальнями.

План оплаты:

50% — ежеквартально, пока идёт строительство.

50% — при сдаче проекта

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фонтан, детский бассейн и комната игр для детей, кинотеатр, комната для игр, беседки, лаунж-зоны, клуб, бар, кофейня, бизнес-центр.

Расположение и объекты поблизости

Arjan Dubai — новый район на западе Дубая, граничащий с Al Barsha и Motor City. По южной границе района проходит шоссе Шейха Зайда — главная магистраль Дубая.

В 15 минутах ходьбы от Elevate находятся две англоязычные школы: Australian International School и Nord Anglia International School.

Рядом с комплексом расположены популярные туристические места: Dubai Miracle Garden — крупнейший сад цветов в мире, и Сад Бабочек. Также поблизости находится Dubai Science Park, научный и медицинский центр Дубая.