Квартира в новостройке 3BR | Damac Bay | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 2100 кв.
- Прогулка в шкафчике
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Кавалли вдохновлен интерьерами
- Крыша Оперного Павильона
- Cavalli Lounge
- Водный фонтан
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Многоцелевой зал
- Парковочные места
- Досуг и Парк
- Доступ к пляжу
- Супермаркет и Торговая зона
- Йога и Медитация
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Марина и яхт-клуб
Места поблизости;
- Пальма Джумейра – 10 минут
- Ибн Баттута Молл – 15 минут
- Торговый центр Эмиратов – 15 минут
- JVC – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- IMG World of Adventure – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284