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Квартира в новостройке 3BR | Damac Bay | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,630,000
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Квартира в новостройке 3BR | Damac Bay | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2100 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Места поблизости;

  • Пальма Джумейра – 10 минут
  • Ибн Баттута Молл – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • JVC – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • IMG World of Adventure – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Damac Bay | Prime Location

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Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

16-этажный жилой комплекс с просторными квартирами. Находится в спокойном районе, вдали от городского шума. Проект полностью меблированный, квартиры уже оснащены бытовой техникой, есть полностью оборудованные кухня и санузел, а также телевизор и шторы. Все квартиры подключены к системе «умный дом». В наличии есть студии и квартиры с 1 и 2 спальнями.

План оплаты:

50% — ежеквартально, пока идёт строительство.

50% — при сдаче проекта

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фонтан, детский бассейн и комната игр для детей, кинотеатр, комната для игр, беседки, лаунж-зоны, клуб, бар, кофейня, бизнес-центр.

Расположение и объекты поблизости

Arjan Dubai — новый район на западе Дубая, граничащий с Al Barsha и Motor City. По южной границе района проходит шоссе Шейха Зайда — главная магистраль Дубая.

В 15 минутах ходьбы от Elevate находятся две англоязычные школы: Australian International School и Nord Anglia International School.

Рядом с комплексом расположены популярные туристические места: Dubai Miracle Garden — крупнейший сад цветов в мире, и Сад Бабочек. Также поблизости находится Dubai Science Park, научный и медицинский центр Дубая.
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.

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