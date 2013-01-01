Квартира в новостройке 2BR | Damac Bay | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties.
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 60%
- На передачу – 20%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1785 кв.
- Прогулка в шкафчике
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Кавалли вдохновлен интерьерами
- Крыша Оперного Павильона
- Cavalli Lounge
- Водный фонтан
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Многоцелевой зал
- Парковочные места
- Досуг и Парк
- Доступ к пляжу
- Супермаркет и Торговая зона
- Йога и Медитация
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Марина и яхт-клуб
Соседство поблизости;
- Dubai Media City – 0,9 км
- Jumeirah Beach Residence – 1,6 км
- Дубай Марина – 1,7 км
- Живой треугольник Джумейра – 2,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284