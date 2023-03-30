Квартира в новостройке 1BR | Damac Bay | Dubai Creek Harbour

Дубай, ОАЭ

ЭТО MARQUISE SQUARE

в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall

7 минут от станции метро

в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы

в 8 минутах езды от DIFC

ИНТЕРЬЕР

Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;

Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;

Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;

Высококачественная итальянская плитка.

КУХНЯ

Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;

Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;

Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS

Функция освещения под настенным блоком

Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;

Выключатели и розетки LEGRAND;

Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;

24-часовая служба безопасности;

Гостиная для посетителей;

Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;

5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.

УСЛУГИ

Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном

Ультрасовременный тренажерный зал

Оздоровительный клуб

Многофункциональный открытый корт

Детская игровая площадка

MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ

Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).