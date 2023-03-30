Квартира в новостройке 1BR | Damac Bay | Dubai Creek Harbour
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties
Основные моменты;
- Рядом с главной достопримечательностью и достопримечательностями
- Выдающееся расположение в гавани Дубай Крик
- Простые и привлекательные варианты плана оплаты
- Потрясающий вид на гавань и горизонт
- Эксклюзивный доступ к пляжу и другие водные объекты
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 785 кв.
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Кавалли вдохновлен интерьерами
- Крыша Оперного Павильона
- Cavalli Lounge
- Водный фонтан
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Многоцелевой зал
- Парковочные места
- Досуг и Парк
- Доступ к пляжу
- Супермаркет и Торговая зона
- Йога и Медитация
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Марина и яхт-клуб
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284