Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ

AYKON CITY – THE EAST TOWERS
Живите в самом престижном районе Дубая.
Станьте соседями с Бурдж-Халифой и Дубайскими фонтанами;
Dubai Canal, City Walk, Boxpark и множеством мировых брендов класса люкс.
АЙКОН Сити состоит из резиденций, гостиничных номеров, гостиничных апартаментов и
офисных помещений с впечатляющими экстерьерами и захватывающими дух видами.
Органические линии Западных башен перекликаются с улицей Шейха Зайда в двух Западных башнях; создавая элегантные ворота в центр Дубая.
ИНТЕРЬЕРЫ
Интерьеры с прекрасными пропорциями и отделкой по самым высоким стандартам
открывают необыкновенные виды на горизонт Дубая, простирающийся
до Персидского залива. Просторные жилые помещения залиты естественным светом через
окна от пола до потолка.
Каждая из башен была тщательно спроектирована таким образом, чтобы иметь потрясающие
обзорные коридоры со всех сторон: от Sheikh Zayed Road до
the Arabian Gulf; от Dubai Canal до центра города;
от Safa Park до Dubai Marina.
AYKON PLAZA
Центральное место в комплексе занимает AYKON Plaza, возвышенная платформа, которая соединяет Восточную башню и предоставляет свои собственные красивые места,
где можно расслабиться и отдохнуть. Здесь найдется что-то для людей любого возраста и настроения, от привлекательных бассейнов и специализированных площадок для занятий спортом до уличных кафе и роскошных бутиков – и еще много чего помимо этого.
КЛУБ
Клуб представляет собой эксклюзивное место только для резидентов. Из клуба должен открываться захватывающий вид на
окрестности, а также место для отдыха и общения.
ДУБАЙСКИЙ КАНАЛ
Новый и старый Дубай канал, который образует новый остров внутри города, проходит через несколько жилых и развлекательных комплексов, включая отели, рестораны и магазины. Здесь также есть пристань для яхт, набережная и несколько станций, превращающих его в первоклассный морской транспортный узел.
SHEIKH ZAYED ROAD
Являясь главной транспортной артерией Дубая и самой длинной дорогой в ОАЭ, Sheikh Zayed Road
обеспечивает легкий доступ к остальной части города и другим
эмиратам за его пределами, а также является захватывающим местом среди знаменитых небоскребов Дубая.
РЕЗИДЕНЦИИ – ВОСТОЧНЫЕ БАШНИ
Почувствуйте себя как дома в AYKON CITY и насладитесь невероятным видом на
окрестности. Выбирайте из студий, а также из резиденций с одной, двумя и тремя спальнями.