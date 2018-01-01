  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ

Falcon City of Wonders, ОАЭ
от € 1,942,787
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются элитные современные виллы с бассейнами и лужайками

Резиденция располагает парками и пешеходными дорожками, клубом, бассейном и песчаным пляжем, теннисными кортами, детской площадкой, кинотеатром, зоной для йоги.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 4 минуты
  • Дубай Молл - 14 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 19 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 19 минут
  • Бизнес-Бэй - 18 минут
Местонахождение новостройки
Falcon City of Wonders, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой квартал MARINA GATE
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Sirene | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ
Falcon City of Wonders, ОАЭ
от € 1,942,787
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс EXPO GOLF VILLAS 6
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Резиденция AYKON CITY
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

AYKON CITY – THE EAST TOWERS

Живите в самом престижном районе Дубая.

Станьте соседями с Бурдж-Халифой и Дубайскими фонтанами;

Dubai Canal, City Walk, Boxpark и множеством мировых брендов класса люкс.

АЙКОН Сити состоит из резиденций, гостиничных номеров, гостиничных апартаментов и

офисных помещений с впечатляющими экстерьерами и захватывающими дух видами.

Органические линии Западных башен перекликаются  с улицей Шейха Зайда в двух Западных башнях; создавая элегантные ворота в центр Дубая.

ИНТЕРЬЕРЫ

Интерьеры с прекрасными пропорциями и отделкой по самым высоким стандартам

открывают необыкновенные виды на горизонт Дубая, простирающийся

до Персидского залива. Просторные жилые помещения залиты естественным светом через

окна от пола до потолка.

Каждая из башен была тщательно спроектирована таким образом, чтобы иметь потрясающие

обзорные коридоры со всех сторон: от Sheikh Zayed Road до

the Arabian Gulf; от Dubai Canal до центра города;

от Safa Park до Dubai Marina.

 

AYKON PLAZA

Центральное место в комплексе занимает AYKON Plaza, возвышенная платформа, которая соединяет Восточную башню и предоставляет свои собственные красивые места,

где можно расслабиться и отдохнуть. Здесь найдется что-то для людей любого возраста и настроения, от привлекательных бассейнов и специализированных площадок для занятий спортом до уличных кафе и роскошных бутиков – и еще много чего помимо этого.

КЛУБ

Клуб представляет собой эксклюзивное место только для резидентов. Из клуба должен открываться захватывающий вид на

окрестности, а также место для отдыха и общения.

 

ДУБАЙСКИЙ КАНАЛ

Новый и старый Дубай канал, который образует новый остров внутри города, проходит через несколько жилых и развлекательных комплексов, включая отели, рестораны и магазины. Здесь также есть пристань для яхт, набережная и несколько станций, превращающих его в первоклассный морской транспортный узел.

SHEIKH ZAYED ROAD

Являясь главной транспортной артерией Дубая и самой длинной дорогой в ОАЭ, Sheikh Zayed Road

обеспечивает легкий доступ к остальной части города и другим

эмиратам за его пределами, а также является захватывающим местом среди знаменитых небоскребов Дубая.

 

РЕЗИДЕНЦИИ – ВОСТОЧНЫЕ БАШНИ

Почувствуйте себя как дома в AYKON CITY и насладитесь невероятным видом на

окрестности. Выбирайте из студий, а также из резиденций с одной, двумя и тремя спальнями.

 
Многоквартирный жилой дом 3BR | Damac Bay | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2100 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Места поблизости;

  • Пальма Джумейра – 10 минут
  • Ибн Баттута Молл – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • JVC – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • IMG World of Adventure – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти