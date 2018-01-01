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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 473,052
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.

Окончание строительства - май 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника SMEG
  • Итальянская плитка
  • Светодиодная подсветка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.

  • Станция метро - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Аэропорт - 11 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 473,052
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Summer | Emaar
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Основные моменты;

  • Отличное сочетание ремесла и хорошо организованных архитектурных проектов
  • Прямой доступ к Крик Бич и Крик Канал
  • Пешком до Дубая и Крик Тауэр

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.

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