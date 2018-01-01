Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 473,052
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О комплексе
Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.
Окончание строительства - май 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Кухонная бытовая техника SMEG
- Итальянская плитка
- Светодиодная подсветка
Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.
- Станция метро - 7 минут
- Бурдж Халифа - 8 минут
- Дубай Молл - 5 минут
- Аэропорт - 11 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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