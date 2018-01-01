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Жилой комплекс Новая резиденция Grand с бассейнами и садами рядом с гольф-клубом, Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 161,478
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Жилой комплекс Новая резиденция Grand с бассейнами и садами рядом с гольф-клубом, Sports City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с просторными балконами.

Резиденция располагает двумя бассейнами с панорамным видом на город, детской площадкой и детским бассейном, тренажерным залом, магазинами и ресторанами, ухоженными садами и зонами барбекю, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре динамичного района, где вы найдете Международный стадион для крикета и гольф-клуб.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Автодром Дубай - 3 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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от € 161,478
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Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.

Удобства и оснащение в доме
  • оборудованная кухня
  • окна во всю длину
  • кровати королевского размера
  • высокоскоростной Интернет
  • лучший мрамор
  • ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.

Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.

Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
  • Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
  • Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
  • Госпиталь в 8,5 км.
  • Дубай Хиллс Молл в 14 км.
  • Международный аэропорт в 40 км.
Многоквартирный жилой дом 1BR | 17 Icon Bay | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в 17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour.

Основные моменты;

  • Современный высококлассный дизайн 43-этажного развития
  • Близость к району Центрального парка
  • Пешком от Башни Дубай Крик
  • Досуг зазвонил в розничной торговой точке F & B на набережной Крик

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 736 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
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