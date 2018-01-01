Жилой комплекс Новая резиденция Grand с бассейнами и садами рядом с гольф-клубом, Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 161,478
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с просторными балконами.
Резиденция располагает двумя бассейнами с панорамным видом на город, детской площадкой и детским бассейном, тренажерным залом, магазинами и ресторанами, ухоженными садами и зонами барбекю, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Удобства и оснащение в доме
- Двойные стеклопакеты
- Кухонная бытовая техника
Недвижимость находится в самом центре динамичного района, где вы найдете Международный стадион для крикета и гольф-клуб.
- Клуб верховой езды - 2 минуты
- Автодром Дубай - 3 минуты
- Экспо 2020 - 18 минут
- Дубай Марина - 18 минут
- Международный аэропорт - 25 минут
- Джумейра-Бич - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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