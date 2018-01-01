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Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 1,297,000
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Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как MAG 22 от Mag Property Development.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Офтика
  • Порошковая комната
  • Washarea
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • газон
  • сад
  • крыша
  • Терраса / Балкон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт

Места поблизости;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Мейдан Молл – 1 мин
  • Дубай Опера 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
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технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 5000 кв. Футов
  • Количество спален - 4 кровати
  • Количество ванных комнат - 5 баня 
  • 30 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Скоро будет вакантным
  • Ссылка №. COIN-GHFC-05

особенности

Вид на горизонт Дубай Марина

В хорошем состоянии

Доступ к пляжу

Частный бассейн

Частично модернизированный интерьер

Место подписи


 

О районе

 

Площадь участка 6500 кв. с внутренней жилой площадью 5000 кв. 

 

Palm Jumeirah - один из различных проектов, который поднял бар для жизни на набережной, роскошных номеров и современных разработок в Дубае. На искусственном острове есть три выдающихся сообщества, состоящих только из вилл, в том числе Garden Homes. Расположенная на короне архипелага в форме пальмы, вилла находится в превосходном состоянии с собственным садом и бассейном.

 
Вилла 4BR | La Rosa | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Ла-Роза, Вилланова, Дубай.

La Rosa by Dubai Properties предлагает элегантно оформленные таунхаусы в Дубаиланде. Структура и дизайн жилых домов отчасти современны по своей природе и окружены бассейнами, игровыми и развлекательными зонами.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 10%
  • После передачи – 50%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2342 кв.
  • Горничная комната
  • Электростанция
  • Прачечная
  • оформление
  • Мусорная зона
  • Гостевая комната
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег Трек
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 20 минут )
  • Центр города Дубай ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.

Основные моменты;

  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Дамак Хиллз – 2,3 км
  • Спорт Сити – 3,9 км
  • Высоты Победы – 4,4 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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