Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как MAG 22 от Mag Property Development.
План оплаты;
- Авансовый платеж – 15%
- Во время строительства – 35%
- На передачу – 50%
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- Порошковая комната
- Офтика
- Порошковая комната
- Washarea
- Прачечная
- Горничная комната
- Прогулка в шкафчике
- газон
- сад
- крыша
- Терраса / Балкон
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- больница
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
- Спортивный корт
Места поблизости;
- Шейх Зайед Роуд – 10 минут
- Мейдан Молл – 1 мин
- Дубай Опера 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284