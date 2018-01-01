Вилла 2BR | MAG 22 | MBR City

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar.

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 1990 кв.

2 парковочных места

Горничная комната

Порошковая комната

Площадь насоса

Прачечная

Терраса / Балкон

сад

газон

Бассейн

тренажерный зал

24/7 Безопасность

Столовая и розничная торговля

Зеленое окружение

Ресторан и Кафе

Баскетбольные и теннисные корты

Расположение рядом;

Глобальная деревня ( 10 минут )

Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )

Центр города Дубай ( 20 минут )

Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )

Dubai Mall ( 35 минут )

Дубай Марина ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284