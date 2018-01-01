Вилла 2BR | MAG 22 | MBR City
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 2 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как Mag 22 от Mag Property Development.
Основные моменты;
- Отличное расположение в Мейдане в Дубае
- Резиденции с современными удобствами
- Современный интерьер и современная архитектура
- Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
- Семейное развитие с круглосуточной охраной
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 2902 кв.
- Автостоянка
- Горничная комната
- Порошковая комната
- Прачечная
- газон
- сад
- крыша
- Терраса / Балкон
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- больница
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
- Спортивный корт
Соседство поблизости;
- Мейдан – 2,2 км
- Поло Резиденция – 2,4 км
- Маджан – 4,9 км
- Соколиный город чудес – 4,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284