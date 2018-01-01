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Вилла 2BR | MAG 22 | MBR City

Дубай, ОАЭ
от € 1,003,000
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Вилла 2BR | MAG 22 | MBR City
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 2 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как Mag 22 от Mag Property Development.

Основные моменты;

  • Отличное расположение в Мейдане в Дубае
  • Резиденции с современными удобствами
  • Современный интерьер и современная архитектура
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Семейное развитие с круглосуточной охраной

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2902 кв.
  • Автостоянка
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • газон
  • сад
  • крыша
  • Терраса / Балкон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт

Соседство поблизости;

  • Мейдан – 2,2 км
  • Поло Резиденция – 2,4 км
  • Маджан – 4,9 км
  • Соколиный город чудес – 4,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла 2BR | MAG 22 | MBR City
Дубай, ОАЭ
от € 1,003,000
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай
  • Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам
  • Доступны варианты привлекательного плана оплаты
  • Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами
  •  

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • 2 парковочных места
  • Ходить в шкафу
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,6 км
  • Дамак Хиллз – 2,9 км
  • Спорт Сити – 3.0Km
  • Мотор Сити – 3,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q
Вилла 4BR | Anya | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 1990 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Площадь насоса
  • Прачечная
  • Терраса / Балкон
  • сад
  • газон
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбольные и теннисные корты

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )
  • Дубай Марина ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Beach Mansion
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Emaar beachfront

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Здание: Пляжный особняк
Спальни: 3
Ванные комнаты: 3 + туалетная комната
Вид: полный вид на пристань
Этаж: На верхнем этаже
  Балконная зона: Да
 

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