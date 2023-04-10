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Квартира в новостройке Westwood By Imtiaz

Дубай, ОАЭ
от € 187,622
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Квартира в новостройке Westwood By Imtiaz
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О комплексе

Просторная полностью меблированная студия WESTWOOD Residence площадью 59 кв.м предлагает гостеприимный вестибюль главного входа и потрясающий бассейн, детский бассейн на и ультрасовременный тренажерный зал, парковку для жильцов и гостей. Находится в 4 минутах ходьбы от метро. 15 минут от Марины. с линией метро вы можете добраться до любого места. Лучшее место для проживания или инвестиций.

Даты платежей:

 Первоначальный плтеж:              375500 USD  владельцу

                          05 июня 2023 - 5%  - 7329 USD  застройщику
                   05 сентября 2023  - 5%  - 7329 USD  застройщику
                       по завершении - 15% -  21986 USD  застройщику
                 после завершения  - 45% -  65959 USD  застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом Westwood By Imtiaz
Дубай, ОАЭ
от € 187,622
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Застройщик: TRANIO

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

  • 20% от стоимости - предоплата,
  • 20% - во время строительства объекта,
  • 5% - после строительства,
  • 55% - пост-оплата в течение 2-х лет.
Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.

  • Аэропорт Дубай — 7 мин
  • Заповедник Рас Аль Хор — 9 мин
  • Бурдж-Халифа — 10 мин
  • Джумейра-Бич — 14 мин
  • Дубай Хиллс Молл — 16 мин
  • Финансовый центр DIFC — 10 мин
  • Пальма Джумейра — 20 мин
  • Дубай Марина — 22 мин
Многоквартирный жилой дом Studio | The Highbury | MBR City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить студию, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington

Основные моменты;

  • Легкий доступ к ключевым достопримечательностям и направлениям
  • Лучшие удобства и услуги доступны в разработке
  • Роскошная отделка и креативный дизайн резиденций в сервисе
  • Зеленая среда окружена захватывающими видами

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 425 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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