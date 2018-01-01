Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 325,036
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - октябрь 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.
- Даунтаун Дубай - 5 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Дубай Марина - 20 минут
- Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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