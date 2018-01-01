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Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 325,036
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.

  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 325,036
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Застройщик: TRANIO

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).

Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками.

На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Преимущества

Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния:

  • 800 метров до Bay Avenue Mall
  • 850 метров до Sheikh Zayed Road
  • 1 км до станции метро Business Bay
  • 1,9 км до Бурдж-Халифы
  • 2,2 км до Dubai Mall
  • 3,7 км до DIFC
  • 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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