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Жилой комплекс Sobha Crest Grande

Дубай, ОАЭ
от € 359,346
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Жилой комплекс Sobha Crest Grande
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О комплексе

Лучшие планы оплаты/Прямой вид на воду/Умный дом/Лучшее расположение
Роскошные апартаменты с 1 спальней площадью 69 кв. м в Хартленде с пышными зелеными насаждениями, удобствами мирового класса и множеством аппетитных закусочных, торговых центров и развлекательных заведений.

сдача квартиры в в марте 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

Даты платежей:

    Первоначальный плтеж:

                                                                       129582.46 USD  владельцу

                                                              20% -  75419.18 USD -застройщику

                                        29/03/2025 -  10%  -  37709.59 USD застройщику

6 месяцев с момента завершения  -   10% -  37709.59 USD застройщику
12 месяцев с момента завершения  - 10%  - 37709.59 USD застройщику
18 месяцев с момента завершения--  10% -  37709.59 USD  застройщику
24 месяца от завершения                  - 10%  - 37709.59 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Sobha Crest Grande
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Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Grove | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Основные моменты;

  • Роскошные апартаменты на набережной
  • Первоклассные удобства и удобства
  • Закрытое сообщество с полным сюрпризом
  • Пешеходный мост на остров Крик
  • Элегантно оформленные апартаменты с удобствами для жителей

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 711 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
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