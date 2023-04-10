Жилой комплекс Sobha Crest Grande
О комплексе
Лучшие планы оплаты/Прямой вид на воду/Умный дом/Лучшее расположение
Роскошные апартаменты с 1 спальней площадью 69 кв. м в Хартленде с пышными зелеными насаждениями, удобствами мирового класса и множеством аппетитных закусочных, торговых центров и развлекательных заведений.
сдача квартиры в в марте 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.
Даты платежей:
Первоначальный плтеж:
129582.46 USD владельцу
20% - 75419.18 USD -застройщику
29/03/2025 - 10% - 37709.59 USD застройщику
6 месяцев с момента завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику
12 месяцев с момента завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику
18 месяцев с момента завершения-- 10% - 37709.59 USD застройщику
24 месяца от завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику
дополнительные платежи: DLD - 4%
Комиссия - 2%
обслуживания - 548 USD