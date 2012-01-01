Квартира в новостройке 3BR | The Highbury | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 2204 кв.
- Порошковая комната
- Горничная комната
- Прачечная
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Аварийные выходы
- Пожарные средства
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Затонувшее сидение
- Теннис и Баскетбольный корт
- Площадь домашних животных
- Всплеск
- Открытая игровая зона
- Отель-подобная зона высадки
- Кинотеатр
Места поблизости;
- MBR Al Maktoum City – 05 минут
- Центр города Дубай – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 15 минут
- Пляж Джумейра – 15 минут
- Глобальная деревня – 20 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284