Квартира в новостройке 2BR | The Highbury | Ellington
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington
Удобства и фасилиты;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1375 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Аварийные выходы
- Пожарные средства
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Затонувшее сидение
- Теннис и Баскетбольный корт
- Площадь домашних животных
- Всплеск
- Открытая игровая зона
- Отель-подобная зона высадки
- Кинотеатр
Соседство поблизости;
- Мейдан – 2,7 км
- Поло Резиденция – 3,3 км
- Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
- Бизнес-Бей – 3,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284