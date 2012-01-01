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Квартира в новостройке 2BR | The Highbury | Ellington

Дубай, ОАЭ
от € 633,000
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Квартира в новостройке 2BR | The Highbury | Ellington
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington

Удобства и фасилиты;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1375 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Соседство поблизости;

  • Мейдан – 2,7 км
  • Поло Резиденция – 3,3 км
  • Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
  • Бизнес-Бей – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | The Highbury | Ellington

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Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.
Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1142 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Рестораны и магазины
  • Баскетбольные и теннисные корты
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Парк и Досуг
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 125,093
39 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: PH Real Estate

Рады представить новый проект от одного из топовых застройщиков Дубая!
Британская компания Ellington строит уже 12й объект в данном районе. 
Здесь высокая прибыль от ареды (10-12%) за счет высокого спроса и удачной локации.
Высокий уровень качества их зданий никого не оставляет равнодушным!
Для более подробной информации оставляйте заявку.

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