  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | The Highbury | Payment Plan

Квартира в новостройке 1BR | The Highbury | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 378,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 1BR | The Highbury | Payment Plan
1 / 12 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 905 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | The Highbury | Payment Plan

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Peninsula Five | Select Group
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Studio | Oxford Boulevard | JVC
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Mykonos | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 378,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются оригинальные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
Жилой комплекс CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.

Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.

Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.

Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей.

Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид.

РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ.

Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству.

Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние.

Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC.

Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД

В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки.

ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Onyx | Binghatti
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti.

Основные моменты;

  • Уникальный и непревзойденный стиль архитектуры
  • Высококачественная отделка и замечательная эстетика
  • Роскошный образ жизни с блестящим комфортом современного элемента
  • Рядом с основными торговыми центрами и академическими центрами

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 740 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 2.1Km
  • Высоты Победы – 2,6 км
  • Эмираты Хиллз – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти