Квартира в новостройке 1BR | The Highbury | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.

Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.

Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.

Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей.

Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид.

РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ.

Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству.

Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние.

Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC.

Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД

В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки.

ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.