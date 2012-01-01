Квартира в новостройке Studio | The Highbury | MBR City

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.

Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 2994 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Горничная комната

Область магазина

оформление

Балкон / Терраса

тренажерный зал

Район барбекю

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Бассейн

Доступ к пляжу

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Водная активность

Спа и Сауна

Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )

Луга ( 3,0 км )

Острова Джумейра ( 3,3 км )

Парк Джумейра ( 3,5 км )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284