Жилой квартал Park Field Dubai Hills

Просторная квартира с 1 спальней 792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины.

сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD владельцу

64158.36 USD застройщику

21/08/2024 - 10% - 32079.18 USD застройщику

06/01/2025 - 10% - 32079.18 USD застройщику

15/12/2025 - 30% - 96236.99 USD застройщику



дополнительные платежи: DLD - 4%

Комиссия - 2%