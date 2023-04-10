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Жилой квартал Park Field Dubai Hills

Дубай, ОАЭ
от € 337,718
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Жилой квартал Park Field Dubai Hills
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О комплексе

Просторная квартира с 1 спальней  792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины.

сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD  владельцу

                                                   64158.36 USD застройщику

                 21/08/2024 -  10%  -  32079.18 USD застройщику

                 06/01/2025 - 10%  -  32079.18 USD застройщику

                 15/12/2025  -  30%  - 96236.99 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой квартал Park Field Dubai Hills
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Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Liva | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Ливе, Таун-сквер, Дубай.

Liva от Nshama - жилой комплекс, предлагающий самые роскошные номера. Это дает жителям комфортный и удобный образ жизни, проект удовлетворяет все потребности и требования

 

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 795 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Парк и сад ( Парк городской площади )
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Школы и институт
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Дубай Марина ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )
  • Palm Jumeirah ( 30 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 25%
  • На передачу – 15%
  • После передачи – 50%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
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