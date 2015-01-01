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Квартира в новостройке 3BR | Mykonos | Dubai Studio City

Дубай, ОАЭ
от € 524,000
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Квартира в новостройке 3BR | Mykonos | Dubai Studio City
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 52%
  • На передачу – 1%
  • После передачи – 32%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1476 кв.
  • Порошковая комната
  • Столовая
  • Открытая кухня
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 05 минут
  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Глобальная деревня – 10 минут
  • IMG World Of Adventure – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Mykonos | Dubai Studio City

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Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.

Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Оплата

60% - во время строительства

40% - по завершении строительства

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Стенные шкафы в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.

  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 13 минут
  • Дубай Молл - 13 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 27 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Срочно продам студию в Azizi Riviera Reve 3 на 18 этаже площадью  458 SQ.FT по цене ниже чем  у застройщика в связи с  личными обстоятельствами.

Описание объекта

  • Застройщик: Azizi Developments
  • Этажность: 26
  • Срок сдачи: 3 кв 2024

Riviera Reve – это новый проект роскошного жилого комплекса, состоящего из трех отдельных башен. Он будет располагаться в одном из престижных районов Дубая – Mohammed Bin Rashid City (MBR City), рядом с крупной автомобильной дорогой Al Khail, в десяти минутах езды от центра Дубая.

Проект станет частью элитного комьюнити Riviera, в состав которого входит 69 многоквартирных домов средней этажности, а также большая торговая зона.
Ключевым элементом сообщества является искусственная лагуна, протяженностью 2,7 километров с песчаными пляжами и инфраструктурой для отдыха у воды

На территории Riviera имеется...

бульвар в стиле Французской Ривьеры с многочисленными розничными магазинами, ресторанами и кафе.
Архитектура трех башен вдохновлена водной лагуной и ее движением. Здания выполнены в современном урбанистическом стиле со стеклянными панелями. Необычность конструкции башен придают открытые террасы с зеленью, выполненные в форме извилистой лагуны.
Многоквартирный жилой дом 3BR-Verde-Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1646 кв.
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Места поблизости;

  • Дубай Марина – 10 минут
  • Jumeirah Beach Residence – 15 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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