Квартира в новостройке 2BR | Mykonos | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana.
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1100 кв.
- Hessa Street view
- Частный бассейн
- Область магазина
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн для плавания
- Открытый тренажерный зал
- Район барбекю
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- сад
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Школы и институт
- Спортивный корт
- Супермаркет и Торговая зона
Места поблизости;
- Дубайский автодром – 05 минут
- Дубай Чудо Сад – 05 минут
- Глобальная деревня – 10 минут
- IMG World Of Adventure – 10 минут
- Бурдж Халифа – 15 минут
- Бурдж Аль Араб – 15 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284