  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | Mykonos | Prime Location

Квартира в новостройке 2BR | Mykonos | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 442,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 2BR | Mykonos | Prime Location
1 / 16 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1100 кв.
  • Hessa Street view
  • Частный бассейн
  • Область магазина
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 05 минут
  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Глобальная деревня – 10 минут
  • IMG World Of Adventure – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Mykonos | Prime Location

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Peninsula Five | Select Group
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Marina с бассейнами, пляжем и ресторанами, рядом с Пальмой Джумейра, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 2BR | Mykonos | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 442,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
Многоквартирный жилой дом Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей )

Шикарная башня пересмотрела само понятие роскоши. А теперь приготовьтесь, потому что на Дубайском канале появился новый драгоценный камень.

Добро пожаловать в DAMAC Canal Heights, фирменный de GRISOGONO, роскошный жизненный опыт на набережной, который воплощает в себе красоту и совершенство самого удивительного творения природы ... голубой жемчужины.

DAMAC Canal Heights воплощает в жизнь природные элементы с разнообразными удобствами, которые обещают круглогодичное спокойствие и благополучие. Этот потрясающий отель включает в себя настоящую жемчужину яркой жизни, с уникальными многоцелевыми куполами, которые служат оздоровительными коконами, интимными ужинами, и идеальное место для частных вечеринок и собраний.

Выдающиеся водные объекты, такие как бесконечные круглые и ракушечные бассейны, а также сущность голубой жемчужины, создают вечную, текущую энергию по всему объекту, превращая его в многогранный образ жизни на дому.

Вдохновленный греческим словом «Chrysogonos» –, что означает «полученный из золота» – de GRISOGONO - это роскошный бренд, основанный в 1993 году специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози, итальянец ливанского происхождения. де ГРИСОГОНО берет свое начало от традиционных высоких ювелирных изделий, которые обрели благосклонность во время Женевского Ренессанса 16-го века. Тем не менее, даже будучи современным ателье, бренд остается верным проверенному временем мастерству, в то время как его лучшие часы и ювелирные изделия продолжают развиваться.

Сообщество

Канал DAMAC Heights de GRISOGONO возвышается на краю впечатляющего Дубайского канала в Бизнес-Бэй – в моменты других выдающихся проектов DAMAC, таких как Safa Two и AYKON City.

Названный как сердце нового Дубая, Бизнес-Бэй окружен одним из самых востребованных районов города, таким как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями и Шейх Заид-роуд.


В нескольких минутах езды от DAMAC Canal Heights de GRISOGONO находятся городские развлекательные проспекты City Walk, а также классический пляж Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 2BR | 17 Icon Bay | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как 17 Icon Bay от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1072 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,2 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,5 км
  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Аль Кифаф – 6,0 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти