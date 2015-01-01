Квартира в новостройке 1BR | Mykonos | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай.

Основные моменты;

Оборудовано с современными удобствами

Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям

Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной

Вдали от шума и суеты города

Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами

Жизнеспособный и привлекательный план оплаты

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1965 кв.

Горничная комната

Прачечная

мусор

оформление

Порошковая комната

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Медицинский центр

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Кулак для плавания

Район барбекю

сад

мечеть

Школа и Институт

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Зеленый Окружающий

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284