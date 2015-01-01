Квартира в новостройке 1BR | Mykonos | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana
План оплаты;
- Авансовый платеж – 15%
- Во время строительства – 52%
- На передачу – 1%
- После передачи – 32%
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 845 кв.
- Студия с видом на город
- Частный бассейн
- Порошковая комната
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн для плавания
- Открытый тренажерный зал
- Район барбекю
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- сад
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Школы и институт
- Спортивный корт
- Супермаркет и Торговая зона
Соседство поблизости;
- Дамак Хиллз – 1,7 км
- Мотор Сити – 1,7 км
- Спорт Сити – 2,4 км
- Высоты Победы – 3,1 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284