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Квартира в новостройке 1BR | Mykonos | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 283,000
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Квартира в новостройке 1BR | Mykonos | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 52%
  • На передачу – 1%
  • После передачи – 32%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 845 кв.
  • Студия с видом на город
  • Частный бассейн
  • Порошковая комната
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Соседство поблизости;

  • Дамак Хиллз – 1,7 км
  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Спорт Сити – 2,4 км
  • Высоты Победы – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Mykonos | Payment Plan

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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 905 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Rosa | Villanova
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай.

Основные моменты;

  • Оборудовано с современными удобствами
  • Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям
  • Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной
  • Вдали от шума и суеты города
  • Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами
  • Жизнеспособный и привлекательный план оплаты

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1965 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • мусор
  • оформление
  • Порошковая комната
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Кулак для плавания
  • Район барбекю
  • сад
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зеленый Окружающий
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

  • 5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб
  • Закрытые жилые кластеры
  • Прямой кондиционер пешеходного моста
  • 50 ресторанов и развлекательных заведений
  • Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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