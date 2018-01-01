Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 345,164
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О комплексе
Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.
Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.Расположение и объекты поблизости
Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.
Рядом:
- 10 минут от Burj Khalifa
- 15 минут от Dubai Int’l Airport
- Заповедник дикой природы
- Дом розовых фламинго
- Яхт- клуб
- Vida Hotel
- Address Hotel
- Пляж протяженностью 700 метров
- Рестораны и кафе на набережной
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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