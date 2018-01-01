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Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 345,164
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.

Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Дом розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 345,164
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )

                          4% DLD:  128 000 (35 068 $)

                  2% комиссия:  64 000 (17 534 $)

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Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Резиденция располагает зеленой зоной, тренажерным залом, парной, джакузи, зоной барбекю, водопадом, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами, медицинскими центрами и достопримечательностями.

  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Сад цветов - 5 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные высококачественные апартаменты с полным обслуживанием, балконами и террасами, панорамными видами на город.

Резиденция располагает собственным пляжем, пляжным клубом и рестораном, конференц-залом, тремя бассейнами, детской площадкой, фитнес-центром и тренажерным залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю и зоной для проведения мероприятий, подземной парковкой, консьержем и круглосуточной охраной, ухоженными садами и водными украшениями.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника итальянских брендов (варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф)
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж JBR - 10 минут
  • Дубай Марина - 13 минут
  • Бурдж-Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 35 минут
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