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Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 322,566
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Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Savanna — это комплекс апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями рядом с утопающим в зелени парком. Элегантно спроектированные здания занимают место по соседству с удобствами мирового класса, а обширная сеть дорог обеспечивает удобное сообщение, благодаря чему можно легко добраться до лучших достопримечательностей в Дубае и за его пределами.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, кинотеатр на открытом воздухе, пышная лужайка, где жители могут отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Парк розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 322,566
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Другие комплексы
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Ламтаре, Madinat Jumeirah Living, Дубай.

Lamtara by Dubai Holding предлагает удивительные номера, построенные в тихом просторном и со вкусом обставленном здании с современными залами для лобби.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Бурдж Аль Араб – 05 минут
  • Dubai Media City – 05 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 05 минут
  • Дубай Интернет Сити – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Дубай Молл – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Две элегантные башни состоят из квартир с 1-3 спальнями и таунхаусов с 2 спальнями. Первоклассный комплекс предлагает своим жильцам: удобные общие зоны, детский плавательный бассейн, спортзал, оздоровительные и международные образовательные центры поблизости, обширный парк вокруг жилого комплекса, гольф-клуб, скейт-парк, парк для выгула собак, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку.

Преимущества

План оплаты:

  • Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
  • 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
  • 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
  • 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
  • 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
  • 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
  • 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
  • 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al Khail - 5 мин.
  • Центр Дубая - 12 мин.
  • Дубай Марина - 15 мин.
  • Burj Halifа - 20 мин.
  • Парк Dubai Hills - 14 мин.
  • ТЦ Dubai - 15 мин.
  • Финансовый центр Дубая - 19 мин.
  • Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
  • Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
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от € 195,401
69 м² 1 квартира
Сдача в: 2025
Застройщик: PH Real Estate

Представляем Вашему вниманию потрясающий проект с уникальным планом платежей :
- Первый взнос 10-20%
- Ежемесячный платеж 1% от стоимости недвижимости.
Квартира полностью с отделкой.
Для первый покупателей мебель в подарок!
Ключи август 2025г.
Беспроцентная рассрочка!
Оставляйте заявку чтобы успеть!
 

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